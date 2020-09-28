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Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:34

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının haddehane bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit, Derince ve Başiskele ilçelerinden gelen takviye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın haddehane bölümü zarar gördü.




AA
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