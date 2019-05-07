Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesi mahalle muhtarlarının yanı sıra Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar ile Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şube Başkanı Ali Tunç ve yönetimlerini makamında ayrı ayrı konuk etti. Kocaeli’nde yaşayan her vatandaşın huzur içerisinde hayatlarını sürdürmesi için yeni yönetim yaklaşımlarını halkla paylaştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde var olan kardeşlik hukukumuz daha da gelişecek, en mutlu kent Kocaeli vizyonuyla bu şehri halkımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.



“MUHTARLARIMIZLA GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ”

Göreve geldikleri andan itibaren gerek sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere her türlü kurumla buluşarak kente dair hedeflerini ve hayallerini anlatan Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla olan buluşmasında da garip ve yetimlerin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkılması noktasında muhtarların çok titiz davranmasını istedi. Başkan Büyükakın, “Aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız kalmamalıdır. Gariplere ve yetimlere sahip çıkacağız. Önceliklerimiz arasında yer alan bu konuya muhtarlarımızla birlikte eğilerek gereken hassasiyeti birlikte göstereceğiz” şeklinde konuştu. Büyükakın, biz siyaseti ve bu makamları hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık diyerek, “Efendiliğe değil, milletimize hizmetkâr olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz, çalışacağız. Tüm Kocaelilerin başkanı bilinciyle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı.







KOCAELİ’NİN İLK ÜÇ ŞEHİRDEN BİRİ OLMASI İÇİN…

Anadolu’nun bir özeti olan Kocaeli’nin çocuğundan öğrencisine, kadınından erkeğine, çalışanından emeklisine, engellisinden hayata dair sözü olan herkesin derdiyle dertlenecek bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “En güzel sosyal belediyecilik örnekleriyle halkımızın karşısındayız. Gönül Belediyeciliği yapacağımız bu süreçte vatandaşımızın bizden beklentilerini ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Kentte yaşayan yaşlı sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimizle birlikte engelsiz yaşam için çalışacağız. Görkemli bir büyükşehir markası hedefimize ulaşacak, Kocaeli’nin Türkiye’de yaşamak için tercih edilen ilk üç şehirden biri olması için gayret göstereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.







