Gazeteci İsmet Çiğit 17 Ağustos Depremini Değerlendirdi
17 Ağustos Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası'nın öncülüğünde bir dizi etkinlik ve faaliyet gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Kocaeli Büyük şehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz Kültür Müdürlüğü yetkilileriyle Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya mensupları katıldı. Açılış töreninde başkan Karaosmanoğlu ve milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler deprem ile ilgili anılarını paylaştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialemtv.com ve Sakarya.TV tarafından canlı yayınlandı.