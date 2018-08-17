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Gazeteci İsmet Çiğit 17 Ağustos Depremini Değerlendirdi

17 Ağustos Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası'nın öncülüğünde bir dizi etkinlik ve faaliyet gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 21:03

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Bu kapsamda Avrasya Gazete Radyo ve TV yayıncıları derneği tarafından 14 Ağustos'da Kocaeli Kültür Turizm il Müdürlüğünde deprem gerçeği fotoğraf, kitap ve gazete arşivi sergisi açıldı. Açılışta sergi ile ilgili bilgi veren AGRT yayıncıları derneği başkanı İsmail Kahraman sergide çok önemli arşivin yer aldığına dikkat çekerek bu serginin birçok yerde açılacağını ifade etti.

Serginin açılışına Kocaeli Büyük şehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz Kültür Müdürlüğü yetkilileriyle Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya mensupları katıldı. Açılış töreninde başkan Karaosmanoğlu ve milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler deprem ile ilgili anılarını paylaştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialemtv.com ve Sakarya.TV tarafından canlı yayınlandı.
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