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Gazeteci Nevin Çalışkan anılıyor

Gebze Gazetesi çalışanlarından Nevin Çalışkan ölümünün 2. yılında anılıyor.

Gazeteci Nevin Çalışkan anılıyor

09 Ocak 2018 Salı 16:23

Gazetemizde 10 yıla yakın bir süre Muhabir ve Grafiker olarak görev yapan ve daha sonra  üniversite eğitimini tamamladığı Konya’da çalışan  Nevin Çalışkan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Nevin Çalışkan’ın aramızdan ayrılışının 2. yılında Gebze gazetesi ailesi olarak rahmetle anıyoruz.

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