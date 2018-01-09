Gazeteci Nevin Çalışkan anılıyor

Gazetemizde 10 yıla yakın bir süre Muhabir ve Grafiker olarak görev yapan ve daha sonra üniversite eğitimini tamamladığı Konya’da çalışan Nevin Çalışkan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Nevin Çalışkan’ın aramızdan ayrılışının 2. yılında Gebze gazetesi ailesi olarak rahmetle anıyoruz.