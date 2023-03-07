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Gazeteci Vedat Taştekin Hakkın Rahmetine Kavuştu

Körfez Manşet Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi Gazeteci Vedat Taştekin hakkın rahmetine kavuştu

Gazeteci Vedat Taştekin Hakkın Rahmetine Kavuştu

07 Mart 2023 Salı 15:50



Gazeteci Vedat Taştekin Hakkın rahmetine kavuştu.

9 Ocak’ta İzmit Belediyesi tarafından Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde bulunan Dernekler Yerleşkesi'nde Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte geçirdiği kalp krizinden sonra yoğun bakımda tedavi gören Gazeteci Vedat Taştekin hakkın rahmetine kavuştu. 

Vedat Taştekin'in cenazesi yarın ÇARŞAMBA öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
Gebze gazetesi  ve Devri Alem belgesel programı olarak merhum gazeteci arakadaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesi, yakınları ve Kocaeli Basın camiasına baş sağlığı  diliyoruz.


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