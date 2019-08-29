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Gazeteciler Cemiyetlerinden taziye mesajı

Gebze Gazetesi Kurucusu, Devr-i Alem program yapımcısı İsmail Kahraman ve Gazete Gebze İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman'ın annesinin vefatının ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti taziye mesajı yayınladı.

Gazeteciler Cemiyetlerinden taziye mesajı

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:45

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, “Gebze Gazetesi’nin Kurucusu İsmail Kahraman ile Gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Baskan Yardimcisi Yunus Kahraman’ın anneleri Emine Kahraman (97) kaybetti.  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşlarımız İsmail-Yunus Kahraman kardeşlere ve yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Oğuz ise yayınladığı taziye mesajında,”Gebze Gazetesi Kurucusu, Devr-i Alem program yapımcısı İsmail Kahraman ve Gazete Gebze İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman'ın anneleri Emine Kahraman rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Giresun'un Espiye Devlet Hastanesi'nde hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Kahraman ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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