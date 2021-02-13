Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in İktav Ziyareti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın İKTAV kütüphanesine Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı sayın Menderes Demir `in ziyareti..

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı sayın Menderes Demir İktav araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek basın tarihi gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergimizi gezdi ,kütüphane hakkında kendisine bilgi verdik .