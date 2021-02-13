Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in İktav Ziyareti

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:26
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı sayın Menderes Demir İktav araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek basın tarihi gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergimizi gezdi ,kütüphane hakkında kendisine bilgi verdik .
TDGF genel başkanı Menderes Demir beyle www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemiz de Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak yaptığımız canlı yayınını sizlerle paylaşıyor nazik ziyaretinden dolayı sayın genel başkanımıza teşekkür diyoruz .
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×