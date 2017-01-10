Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladılar.





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’GEBZE TİCARET ODASI’’ Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER

‘’10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’’nü Bir Açıklama Yaparak Kutladı,



Demokratik bir ülkenin vazgeçilmezleri olan yerel ve ulusal basınımızın tüm değerli temsilcilerinin ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutlarım.

4 Ocak 1961’de kabul edilen, basın çalışanlarına ileri hakları getiren ve çalışma koşullarını iyileştiren “212 sayılı kanun”un Resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber 10 Ocak tarihi, ‘’Çalışan Gazeteciler Günü’’ olarak ilan edilmiştir. Mesai kavramından uzak olarak görev bilinciyle çalışan basın mensubu arkadaşlarımı takdir etmemek mümkün değildir. Toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında kuşkusuz önemli bir yerleri vardır. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içerir. Bölgemiz ve ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın, ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’nü kutlar, yeni yılda da yerel basın mensuplarımızla, birlik ve beraberlik içinde koşturabilmeyi ve başarılı çalışmalara imza atmanızı dilerim.



10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ MESAJI

Hasan Basri GÜZELOĞLU

Ülkemizin dört bir yanında hizmet yarışına devam eden bütün mesai arkadaşlarımın,

10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum.

Devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinin

vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında şüphesiz en

önemli sorumluluğu idarecilerimiz üstlenmektedir. Mülki idare amirlerimiz,

devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve

otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımızın

arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedir.

” Halka Hizmet, Hakka Hizmettir “ ve “ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın “

anlayışı içinde Ülkesine ve Milletine hizmet etme bilinci ile çalışan

Mülki İdare Amirleri, devletimizin ön köklü, en temel, en önemli yapı

taşlarından biridir. Milletimizin birliği, beraberliği, huzuru, esenliği, refahı

ve güvenliği, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç

düzeyinin artırılması, her alanda kapasite ve standartların yükseltilmesi

ve benzeri pek çok konuda üstün özveri ve yüksek vazife bilinciyle

çalışan Mülki İdare Amirleri, geçmişten bu güne kadar sayısız hizmetler

sunmuş olup, bu hizmet yolculuğuna başarıyla devam etmektedir.

Mensubu olmaktan onur duyduğum bu özverili mesleği fedakârca yürüten

Mülki İdare Amirlerinin, 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten

dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm İdarecilerimize Allah’tan

rahmet diliyor, bütün mesai arkadaşlarıma, aileleriyle birlikte

mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum.



Dilovası Belediye Başkanı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dilоvаsı Bеlеdiyе Bаşkаnı Ali Tоltаr, 10 Ocаk Çаlışаn Gаzеtеcilеr Günü'nü kutlаdı. Yаzılı bir kutlаmа mеsаjı yаyınlаyаn Bаşkаn Tоltаr, "Kаmuоyunu bilgilеndirmеk аdınа doğru hаbеr vеrmе, tаrаfsızlık, оbjеktiflik, özеl hаyаtа vе kişilik hаklаrınа sаygı gibi dеğеrlеri içеrisindе bulundurаn önеmli bir mеslеği icrа еdеn gаzеtеci аrkаdаşlаrımız, vаtаndаşın еn dоğаl hаkkı оlаn zаmаnındа dоğru vе еksiksiz bilgi аlmаlаrını sаğlаyаrаk millеtin vicdаnının sеs оlmаktаdırlаr. Bu duygu vе düşüncеlеrlе, ilçеmizin sоsyаl, kültürеl vе еkоnоmik gеlişmеsi vе kаlkınmаsınа gündеmе tаşıdıklаrı kоnulаrlа kаtkı sаğlаyаn, yаptıklаrı görеv gеrеği bir аnlаmdа kаmu hizmеti ifа еdеn dеğеrli bаsın çаlışаnlаrımızın 10 Ocаk Çаlışаn Gаzеtеcilеr Günü'nü kutlаr, еbеdiyеtе intikаl еdеn bаsın çаlışаnlаrını rаhmеtlе аnаr, tüm bаsın çаlışаnlаrınа sеvgi vе sаygılаrımı sunаrım" ifаdеlеrinе yеr vеrdi.





