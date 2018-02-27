Gazeteciler Zirvesi ve Başbakan Yıldırım’ın Kocaeli açıklamaları!

Osmaniye'de toplanan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi toplantısı başarılı bir şekilde sona erdi. 3 gün süren TGF başkanlar konseyi toplantısı dolayısı ile basını ilgilendiren konular ele alındı TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınına sahip çıkılması mesajı verdi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinin 2017 başarılı Gazeteciler ödül töreni muhteşem geçti. Vefat eden eski Cemiyet Başkanının vefa belgesel duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin bir çok önemli medya mensubu ödül törenine katıldı

NTV dış haberler müdürü Ahmet Yeşiltepe, TRT Spikerlerinden Zafer Kiraz, TRT Çukurova bölge müdürü Sabahattin Kahraman, Ünlü belgeselcilerden Adnan Zentürk, Başta olmak üzere bir çok medya mensubu ile görüşme imkanı buldum. Osmaniye belediye başkanın sayın Kadir Kara ile Osmaniye belediyesinin kültür hizmetleri ile ilgili söyleşi yaptım. Osmaniye'nin Tarih kültür ve turizm değerlerini gezerek belgesel çekimi yaptım.

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin dünyaya geldiği Osmaniye'deki mahalleyi ziyaret edip Devlet Bahçeli kendi imkanı ile yaptırılan Osmaniye kültür Konağı inşaatını gezdim. Osmaniye'nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yeri ve önemi ile ilgili Devri Alem Belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım. Osmaniye ile ilgili hazırlayacağımız Devri Alem belgesel programı www.agrt.net tarafından bir çok bölgesel TV kanalına gönderilecek.

BAŞBAKAN’DAN KOCAELİ’YE ÖVGÜLER

Öte yandan biz Osmaniye’de Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlar toplantısı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun belgesel film festivali için Osmaniye’deyken, Başbakan Binali Yıldırım da Kocaeli il kongresi için ilimize geldi. Arkadaşlarımız kongre salonunda Başbakanı yakından takip ederken, bizlerde gerek görsel medya gerekse internet medyasından Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarını yakından takip ederek. Kendisi de ilimizin hemen yanı başında ki Tuzla’da ikamet eden Başbakan Yıldırım, Kocaeli’ye ne kadar hakim olduğunu kullandığı övgü dolu sözlerle gösterdi. Sayın Başbakan’ın özellikle göz bebeğimiz Gebze teknik Üniversitesi için yaptığı özel tebrik gerçekten göğsümüzü kabarttı. Kocaeli’ye bu kadar hakim olan Başbakan Yıldırım’dan en büyük beklentimiz özellikler Gebze bölgesine dair Kocaeli’nin sorunlarının çözülmesi. Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından önemli satır başlarını sizlerle paylaşıyorum.

KOCAELİ FARKINI GÖSTERDİ

AK Parti İl Kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında sık sık Kocaeli’den övgü dolu sözlerle bahseden Başbakan Binali Yıldırım, kongre salonunda AK Parti’nin kuruluş coşkusunu gördüğünü ifade ederek, “Bu salon Kurucu aşkın heyecanını yaşatıyor. Bu kutlu yolculuğa bir çok arkadaşımızla beraber çıktık, ilk günkü aşkla hizmet ederek bugünlere geldik. Kocaeli deyince hizmet aşkı akla gelir. Kocaeli deyince üretim, emek akla gelir. Kocaeli farkı işte burada. Kocaeli iş demektir, ekmek demektir, Türkiye’nin kalkınma davasına en fazla omuz veren Kocaeli’de çalışanlarımıza, İş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor. Biz İttifak kurmaya başladık ama Kocaeli daha geniş ittifakı şimdiden tamamlamış. Tebrik ediyorum Kocaeli’yi. Türkiye’ye örnek bir ittifak var burada. “dedi.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE ÖZEL TEBRİK

Kocaeli’de özel olarak tebrik ettiği tek kurum olan Gebze Teknik Üniversitesi’nin örnek olduğunu ifade eden Yıldırım, “Kocaeli’de en çok gurur kaynağımız, daima yüzümüzü ağartan ve çalışmalarıyla dikkat çeken Gebze Teknik Üniversitesi. GTÜ adeta bir yıldız gibi parlıyor. Üniversitemiz bir ilki daha başaracak, Nisan ayında sanayi ve Teknoloji zirvesini burada gerçekleştireceğiz. Sanayi Üniversite İş birliğini en güzel örneği olan bu iş birliğinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”dedi. Kocaeli’den Afrin’deki Mehmetçiklere selam gönderen Başbakan Yıldırım, “Vatandaşımızın huzuru için terör temizliği yapan bütün Kahramanlarımıza Kocaeli’den selam gönderiyorum.

Afrin’de Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Terör Örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa, bu ülkenin istiklaline karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 80 Milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız.”diye konuştu.

KOCAELİ YATIRIMLARI

Kocaeli’ye yapılan yatırımlardan söz eden Yıldırım, “Hükümet olarak 15 yıl içinde çok önemli yatırımlar yaptık. Kocaeli AK Parti iktidarında büyük projeleri hayata geçirdi. Kalkınan, büyüyen Türkiye içinde Kocaeli’nin çok büyük katkısı var. 15 yıl içinde 23 Milyar TL yatırım sağladık. 2002 yılında 1 Milyar 200 Milyon TL olan ihracatı, 2017’de 8 Milyar doların üzerine çıktı. 2003-2017 arasında KOSGEB bünyesinde 7 binden fazla işletmeye 101 Milyon destek verdik. Kocaeli’de 2002’de 8 OSB varken, bu sayı 13’e çıktı ve 100 bin kardeşimiz buralarda iş sahibi oldu. Bunlara ilaveten 7 OSB daha yapılıyor. Tamamlandığında 126 bin hemşerimiz iş sahibi olacak. Kocaeli sadece üretmiyor, teknolojiyi de geliştiriyor. Kocaeli’de 4 Teknoloji geliştirme bölgesi var. 3 bin 500 kişi buralarda çalışıyor. 2 bin 600’den fazla proje üretiyor. 15 yılda 9 bin 700 derslik yaptık. Kocaeli’de umut dolu Türkiye görüyorum. Bu şehirden her zaman ilham alarak dönüyorum. Bu ülkeye kattıkların için sağ ol, var ol Kocaeli.”diyerek sözlerini bitirdi.