Gazetecilik saygın bir meslek

Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Devr-i Alem Program Yapımcısı ve aynı zamanda gazetemiz kurucusu araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman ‘ı konuk etti.

Gerçekleşen panelde Kahraman gazetecilik deneyimlerini anlattı.

KAHRAMAN PANELDE

Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Devr-i Alem Program Yapımcısı ve aynı zamanda gazetemiz kurucusu araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman ‘ı dernek binasında ağırladı. Düzenlenen panelde konuşan Kahraman gazetecilik mesleğinin çok saygın bir meslek olduğunu ve tarih boyunca gazetecilerin çeşitli sıkıntılar çektiğini kaydetti. Kahraman, “Basın tarih boyunca zor yollardan geçti” dedi.

DOSTLARIMLA BİRLİKTEYİM

Mustafa Kemal Atatürk’ün basına her zaman değer verdiğini ve kurduğu gazetenin adının Ulus gazetesi olduğunu kaydeden Kahraman, “Cumhuriyetin temelleri Kocaeli’de atıldı. Kocaeli önemli bir kent” yorumunu yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneğinin önemli bir dernek olduğunu kaydeden Kahraman, “Bugün dostlarımla bir aradayım” dedi. Panel sonunda ADD Gebze Şubesi Başkanı Nilgün Aydın, Kahraman’a hediye takdim etti.









Refik Sıla GÜVENÇ