Gazetecilikle Geçen Bir Ömür

Küresel Gazeteciler Konseyi Kültür Sanat Kurulu Başkanlığı’na Seçilmenin sorumluluğu ve düşündürdükleri
Yaş 60 yıllar nasıl da gelip geçmiş
Sanki her şey dün gibi
Neler gördük neler yaşadık
Anlı şanlı nice gazeteci ile tanışıp arkadaş oldum
Kırılsam da kırmadım. Üzülsem de üzmedim
Babamın vasiyetine uyup yıkıcı olmadım
Halamın tavsiyesi kulaklarında çınlıyor
Taş atana sen ekmek at diyen halamın
Allah seni göklerde uçursun zorluk çektirmesin duası gazetecilik mesleğimi kolaylaştırdı
Anamın Anayasası olan vasiyet ve tavsiyeleri
Hayatımda bana yol gösterip ışık oldu
Geçmiş den kopmadan geleceğe baktım
Yorucu yoğun ve güzel günler ile anı yaşadım
Unutamadığım tatlı gazetecilik anılarım
İlk kez Gebze Gazetesinin sahibi olarak genel merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliği’ne üye olmak üzere Ankara’ya 1985 yılında gitmiştim
Henüz çiçeği burnunda 25 yaşında genç bir gazete patronu matbaamız olmadığı için İzmit Hürsöz Gazetesi matbaasında gazetemizi bastırıp Gebze hükümet caddesi 105 numaradaki küçük kırtasiye ve kitap dükkanında hem ticaret ve hem de sizlerle fotoğrafını paylaştığım dükkanın bir köşesindeki küçük masada sarı daktiloda haber ve makalelerimi yazıyordum.
Otuz beş yıllık Anı
35 yıl önce Anadolu basın birliğine üye olmak için heyecanla Gebze istasyondan trene bindim. Tren yolculuğumuz tüm gece sürdü. 9 Saatte Ankara’ya geldim Anadolu Basın Birliğinin Konur Sokak’taki binasında beni birliğin genel Başkanı Lütfü Akçan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Camgözoğlu karışladılar. Üyeliğimi yapıp rozetimiz takıldığında çok heyecanlanmıştım. O günkü mutluluk ve heyecanımı hiç unutmuyorum.
O günden bu güne 35 yıl geçmiş. Nice insanlar tanıdım nice olaylar yaşadım. Türkiye Gazeteciler Cemiyetine Nezih Demirkent’in referansı ile üye oldum. Oktay Ekşi’nin kurduğu Basın Konseyi üyeliğim, Türk Basın Birliği üyeliğim ve 1986 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti genel sekreterliği sonraki yıllarda kurucuları arasında yer aldığım ve başkanlığını yaptığım basın meslek kuruluşları… Bir gün bu hatıralarımı başlı başına yazıp sizlerle paylaşmak istiyorum
Küresel Gazeteciler Konseyi Seçimi
Tarihler 14 Şubat 2020 Hafta sonu Ankara’da toplanan Küresel Gazeteciler Konseyi yerel ulusal ve uluslararası medya meclislerinin genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurulda kültür ve sanat kurulu başkanlığına seçildim.
Genel kurullarda medya meclisi üyeleri ve Küresel Gazeteciler Konseyi il ve ülke temsilcileri de belli oldu.
Küresel Gazeteciler Konseyi geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştu.
Küresel Gazeteciler konseyinin kuruluşu ile ilgili basın da yer alan haberin lingini sizlerle paylaşıyorum
Aradan çok uzun yıllar geçse de
Geçmişi unutmuyor nereden geldiğimi hatırlamak ve unutmamak için bu fotoğraflara bakıyorum.
O günden bu güne çok yıllar geçti.
Biz de çok değişiklik oldu.
Siyah saçların yerini beyaza bürünmüş saçlar aldı.
Değişmeyen tek şey mesleğimize saygı ve üretmek.
Aynı heyecanla yazmaya ve belgesel çekerek tarihe not düşmeye devam ediyoruz.
Seçildiğimiz makamlardan güç almak değil, o makamların hakkını vermek için çalışıyoruz.
Sağlık ve sıhhatimiz el verdiği ölçüde Allah cc izni ve yardımı ile mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz