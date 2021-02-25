Gazetecilikle Geçen Bir Ömür

Henüz çiçeği burnunda 25 yaşında genç bir gazete patronu matbaamız olmadığı için İzmit Hürsöz Gazetesi matbaasında gazetemizi bastırıp Gebze hükümet caddesi 105 numaradaki küçük kırtasiye ve kitap dükkanında hem ticaret ve hem de sizlerle fotoğrafını paylaştığım dükkanın bir köşesindeki küçük masada sarı daktiloda haber ve makalelerimi yazıyordum.

Henüz çiçeği burnunda 25 yaşında genç bir gazete patronu matbaamız olmadığı için İzmit Hürsöz Gazetesi matbaasında gazetemizi bastırıp Gebze hükümet caddesi 105 numaradaki küçük kırtasiye ve kitap dükkanında hem ticaret ve hem de sizlerle fotoğrafını paylaştığım dükkanın bir köşesindeki küçük masada sarı daktiloda haber ve makalelerimi yazıyordum.

Henüz çiçeği burnunda 25 yaşında genç bir gazete patronu matbaamız olmadığı için İzmit Hürsöz Gazetesi matbaasında gazetemizi bastırıp Gebze hükümet caddesi 105 numaradaki küçük kırtasiye ve kitap dükkanında hem ticaret ve hem de sizlerle fotoğrafını paylaştığım dükkanın bir köşesindeki küçük masada sarı daktiloda haber ve makalelerimi yazıyordum.

İlk kez Gebze Gazetesinin sahibi olarak genel merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliği’ne üye olmak üzere Ankara’ya 1985 yılında gitmiştim

İlk kez Gebze Gazetesinin sahibi olarak genel merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliği’ne üye olmak üzere Ankara’ya 1985 yılında gitmiştim

İlk kez Gebze Gazetesinin sahibi olarak genel merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliği’ne üye olmak üzere Ankara’ya 1985 yılında gitmiştim

Sanki her şey dün gibi

Sanki her şey dün gibi

Sanki her şey dün gibi

Otuz beş yıllık Anı

35 yıl önce Anadolu basın birliğine üye olmak için heyecanla Gebze istasyondan trene bindim. Tren yolculuğumuz tüm gece sürdü. 9 Saatte Ankara’ya geldim Anadolu Basın Birliğinin Konur Sokak’taki binasında beni birliğin genel Başkanı Lütfü Akçan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Camgözoğlu karışladılar. Üyeliğimi yapıp rozetimiz takıldığında çok heyecanlanmıştım. O günkü mutluluk ve heyecanımı hiç unutmuyorum.