Gazi Gebze’de toprağa verildi

Gebze’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Turan Yaylı (65) düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Mevlana Mahallesinde bulunan Kocatepe Camiinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in yanı sıra, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner ve Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Dz. Albay Metin Eyiyürekli, Dz Alpay Erhan Özdemir, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kıbrıs GazisiTuran Yaylı , kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez mezarlığında toprağa verildi .