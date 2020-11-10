Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Rahmet ve Özlemle Anıldı

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82 Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de düzenlenen törenlerle Rahmet ve özlemle anıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene; Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali, Yardımcısı Suat Yıldız ve Abdul

Rauf Ulusoy, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Daire Müdürleri, Askeri Erkan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri ve öğrenciler katıldı. Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mecliste grubu bulunan Siyasi Parti İl Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü anma töreni gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Şevket

Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, daire müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende İzmit Mimar Sinan

Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Fatma Altun günün anlam ve önemi belirten bir konuşma gerçekleştirdi.