Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Merhum Gazilerimiz İçin İlimizdeki Bütün Camilerde Kuranı-Kerim Tilaveti ve Dua Programı Düzenlendi

Ebediyete irtihalinin 83. Yıl Dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm Şehitlerimiz ve merhum Gazilerimiz için eş zamanlı olarak ilimizde ki bütün camilerde Valiliğimizin koordinasyonunda Kuranı-Kerim Tilaveti ve Dua programı düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz anma programının ardından Fevziye Camii’nde düzenlenen Kuranı-Kerim Tilaveti ve Dua programına katıldı.

Programa; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fevziye Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm aziz şehitlerimiz ve merhum Gazilerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı duaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı.

Kore Gazisi Naci Güler’in Cenaze Törenine Katıldı, Taziye Dileklerini İletti

Kılınan öğle namazı ve yapılan duaların ardından Vali Seddar Yavuz, Kore Gazisi Naci Güler’in cenaze törenine katılarak, merhum Gazimiz için dualar etti. Merhum Kore Gazisi Naci Güler’in yakınları ile de yakından ilgilenen Vali Yavuz, başsağlığı temennisinde bulundu.