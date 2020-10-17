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Gaziler Dağı’nda Temizlik Çalışması

Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Gaziler Dağı Mesire Alanı’nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Gaziler Dağı'nda Temizlik Çalışması

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:50

Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenip stres atabileceği alanlarda periyodik olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede bulunan tabiat parkları, mesire ve diğer yeşil alanların her zaman bakımlı ve temiz olması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze Gaziler Dağı Mesire Alanı’nın da bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

 

BARBEKÜ VE YEŞİL ALANLAR TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gaziler Dağı Mesire Alanı’nda vatandaşların daha bakımlı ve temiz bir çevrede dinlenebilmesi için parkta bulunan barbeküler ve yeşil alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Şehir merkezinde olması nedeniyle vatandaşların vazgeçilmez mekânlarından olan Gaziler Dağı’nda temizlik çalışmaları periyodik olarak devam ederek alanın her zaman temiz ve bakımlı olması için çalışmalar sürdürülüyor.




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