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Gaziler’de Yüzlerce Ağaç Toprakla Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı

Gaziler'de Yüzlerce Ağaç Toprakla Buluştu

12 Kasım 2020 Perşembe 09:40

Gebze’de yüzlerce fidan toprakla buluştu. Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim töreni düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangında yanan ağaçların yerine yeni fidanların dikildiği Gaziler Dağı’ndaki törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Baş Savcısı Erdal Kuruçay, Orman Bölge Şube Müdürü Asalettin Aksu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Ağaç dikimi töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dikilen ağaçlarla yanan bölgenin hızla eski yeşil günlerine döneceğini dile getirdi. Başkan Büyükgöz’ün ardından hitap eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de ülke genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanların ve ormanların sayısının hızla arttığını ifa etti. Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler orman bölge müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. 

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İyi çalışmalar.

 
















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