GEAK ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve 10 ili olumsuz etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Gebze Belediyesi de harekete geçti. Gebze Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi GEAK, deprem bölgesine gitmek üzere sabah erken saatlerde yola çıktı. 30 kişilik uzman ekip ve bir kurtarma aracından oluşan GEAK timi, AFAD tarafından yönlendirildikleri Şanlıurfa’daki arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.

İHA