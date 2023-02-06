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GEAK ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

GEAK ekipleri deprem bölgesine gidiyor

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:12

  Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve 10 ili olumsuz etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Gebze Belediyesi de harekete geçti. Gebze Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi GEAK, deprem bölgesine gitmek üzere sabah erken saatlerde yola çıktı. 30 kişilik uzman ekip ve bir kurtarma aracından oluşan GEAK timi, AFAD tarafından yönlendirildikleri Şanlıurfa’daki arama kurtarma faaliyetlerine katılacak. 


İHA
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