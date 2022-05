GEBKİM VAKFI’NIN DESTEKLEDİĞİ IŞIK CAN TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU!

Yunanistan’da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Işık Can Türkiye’nin gururu oldu. GEBKİM Vakfı’nın uzun süredir ana sponsor olarak her alanda desteklediği genç sporculardan biri olan Işık Can, en büyük hedefinin en kısa zamanda büyük usta (GM) unvanına sahip olmak olduğunu belirterek, “Sadece kendi yaş grubumda değil dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için bana imkân sunan GEBKİM Vakfı’na teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da Işık Can’ı tebrik ederek uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.