Gebze 1300 mm çelik boru hattı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze bölgesinde 1998 yılında imalatı yapılmış Ø “1200 mm CTP (Cam Takviyeli Plastik) boru hattının 1300’lük çelik boru hattına deplase inşaatı” çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı. Gebze bölgesinde uzun yıllardır kullanılan ve aynı zamanda Gebze ile birlikte Çayırova ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan son zamanlarda sık ve ani arızalara neden olan CTP boruları, Ø 1300 mm çelik boru hattı ile yenilenerek devreye alınma aşamasına geldi.

ARIZALARA SON VERECEK PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde kesintisiz içmesuyu hizmetini eksiksiz sürdürebilmek adına çalışmalarına azami gayretle devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ve Çayırova ilçelerinde geçtiğimiz yıl birkaç defa arıza yaşanarak uzun süreli kesintilere neden olan 1200 mm çapındaki CTP boru hattın deplasesi inşasının ilk bölümü tamamlandı. Ekonomik ömrünü dolduran CTP borular 1300 mm çapında çelik borular ile değiştirilmesiyle birlikte bölgede yaşanılan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilecek. 4.902.300,00 TL ihale bedeliyle gerçekleştirilen proje kapsamında 1450 metre uzunluğunda 1300 mm çelik boru ile birlikte 1 vana,2 vantuz ve 1 tahliye odası imalatları tamamlandı. Değiştirilmesi gereken diğer kısımlar için yatırım planlaması devam etmektedir.

COVİD-19 TEDBİRLERİ NEDENİYLE İLERİ TARİHTE DEVREYE ALINACAK

Tamamlanan çalışmalar kapsamında ömrünü dolduran CTP hattından çelik boru hattına yapılacak olan entegre çalışmalarında 3 farklı noktadan bağlantı yapılması planlanmakta. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar nedeniyle Gebze ilçesi genelinde 24 saatlik su kesintisine ihtiyaç duyulmakta. Ülkemizi ve Dünyamızı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgının etkilerini ciddi bir şekilde hissettiğimiz bu günlerde sağlığın ve temizliğin en önemli kaynağı olan içme suyunda kesintilerin yapılmaması adına çelik boru hattına bağlantı çalışmaları ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.









AA