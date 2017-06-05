Gebze ailesi birlikte iftar yaptı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrası Gebze Belediyesi çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi. Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftarda belediye çalışanlarıyla aynı sofrada bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Yapılan tüm hizmetlerin altında sizlerin imzası var. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrası Gebze Belediyesi çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi. Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve yönetimi, başkan danışmanı Şakir Bitmez, Gebze Belediyesi çalışanları ve aileleri katıldı. İftar öncesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tek tek masaları gezerek çalışanlar ve aileleri ile sohbet etti.



BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah'a şükürler olsun ki bir kez daha büyük bir aile olarak bizlere hep birlikte iftar açmayı nasip etti. Her zaman ‘büyük ailem’ dediğim siz değerli mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eskihisar sahilinde yapmayı planladığımız iftarımızın hava muhalefeti sebebi ile bu alana aldık ki yağmurdan rüzgardan etkilenmeyelim. Bu kapalı pazar yerimiz Gebze Belediyesi’nin yaptığı ilk kapalı pazar yeri iftarımızı açmak burada nasip oldu önemli olan bir arada olmak.



HİZMETLERDE SİZLERİN İMZASI VAR

Bu sayede ilk pazar yerimizle sizleri de buluşturmuş olduk. Yapılan bu hizmetlerin hepsinin altında sizlerin imzası var. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ramazan ayımızı birlik berberlik ve sağlık içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Bol bol şükür edelim. Komşu ülkelerimizin durumlarını görüyoruz bizleri o duruma düşürmesin. Son dönemde şehitlerimiz oldu Allah onlara rahmet eylesin, ailelerine baş sağlığı versin. Bol bol onlar için de dua edelim. Allah bu ülkeye bir daha şehit acısı yaşatmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



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