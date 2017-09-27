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Gebze aşure ikramında buluşacak

Gebze Belediyesi tarafından Aşure günleri nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda aşure ikramında bulunulacak.

Gebze aşure ikramında buluşacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:11

Muharrem Ayı’nın 10. günü olan Aşure günü dolayısıyla 29 Eylül Cuma günü düzenlenecek aşure ikramına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda yapılacak aşure ikramı saat 13.45’de başlayacak. Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzeli hemşerilerini aşure ikramına katılmaya davet etti.

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