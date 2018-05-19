Gebze aynı sofrada iftar yaptı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrası Gebze Belediyesi çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi. Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker, konuk belediye başkanı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un yanı sıra belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, AK Partili ve CHP’li belediye meclis üyeleri, başkan danışmanı Şakir Bitmez, Gebze Belediyesi çalışanları ve aileleri katıldı. İftar öncesi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tek tek masaları gezerek çalışanlar ve aileleri ile sohbet etti.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah'a şükürler olsun ki bir kez daha büyük bir aile olarak bizlere hep birlikte iftar açmayı nasip etti. Her zaman ‘büyük ailem’ dediğim siz değerli mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan bu hizmetlerin hepsinin altında sizlerin imzası var. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ramazan ayımızı birlik berberlik ve sağlık içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Bol bol şükür edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

EMEKLİLERE HEDİYE TAKDİMİ