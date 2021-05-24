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Gebze Balçık Deresi’nin Islahına Başlandı

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesinde dere ıslahı çalışmalarına başladı

Gebze Balçık Deresi'nin Islahına Başlandı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:41

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi’nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı. Yapılacak çalışmalar kapsamında Balçık Deresi’nin insan ve çevre sağlığını tehdit oluşturmaması için, toplam 2700 metre ıslah çalışması gerçekleştirilecek.

 

ALTYAPIDA SIFIR PROBLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin kesintisiz içme suyu ve altyapıda sıfır problem ile hizmet verilmesine büyük önem veriyor. Bundan dolayı İSU Genel Müdürlüğü, ilçede yapılacak altyapı çalışmaları için hazırladığı projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Balçık ve Tavşanlı bölgelerinin altyapı problemlerini gidermek için hazırlanan  “Gebze İlçesi Balçık ve Tavşanlı Mahalleleri Atık su Terfi Merkezleri, Kanalizasyon ve İçme suyu Hatları ile Dere Islahı İnşaatı” projesinin ihalesi yapılarak onay süreci tamamlandı. Projede kapsamında imalat çalışmaları, Balçık Deresi’nin ıslahı ile başlanıldı.

 

2700 METRE ISLAH

İlçenin sanayı merkezlerinden biri olan Balçık’ta yerleşim ile sanayi tesisleri arasından geçen derenin, çevre ve insan sağlığını tehdit oluşturmaması için ıslah çalışması yapılıyor. Kazı çalışmalarına başlanılan derenin, yol geçişlerinde betonarme menfez, kalan kısmı ise taş kesit olarak inşa edilecek. Derenin küresel ısınma ile birlikte ani yağışlarda yüzey sularını toplamak ve düzenli akışını sağlamak için toplam 2 bin 700 metre ıslah çalışması gerçekleştirilecek.

 

12 MİLYON LİRA YATIRIM

Proje kapsamında; Balçık ve Tavşanlı mahallelerinde 2 adet atık su terfi merkezi, 5 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile 2 bin 700 metre dere ıslahı gerçekleştirecek. İçme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Yapılacak terfi merkezleri, şebeke hatları, dere ıslahları ve düktil font borular ile birlikte projenin maliyeti 12 milyon liraya mal olacak. Projenin imalat çalışmaları, 9 ay sürecek.

 









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