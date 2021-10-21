GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinin sanayi bölgelerinden olan Balçık Mahallesinin kesintisiz içmesuyu ihtiyacını depolamak için 5 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposu, yüzey sularını toplayan Balçık deresinin düzenli akışını sağlamak için dere ıslahı, atık sulardan arındırmak için kanalizasyon hattı ve terfi merkezi çalışmaları gerçekleştiriyor.
MUTLU ŞEHİR KOCAELİ
İSU Genel Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “Mutlu Şehir Kocaeli” hizmet anlayışıyla 2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde onlarca projenin imalat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel ısınmayla birlikte meydana gelen iklim değişikliğiyle suyun öneminin artması, ani ve sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarını da göz önünde bulunduran İSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarına suyun depolanması ve su baskınlarının önüne geçilmesi yönelik yağmursuyu hattı ile dere ıslahı çalışmalarına ağırlık verdi.
5000 METREKÜP KAPASİTELİ DEPO YAPILIYOR
İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Balçık mahallesinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yatırım programı kapsamında sürdürüyor. Yoğun sanayinin bulunduğu Balçık mahallesinin bol ve düzenli su ihtiyacını depolamak için Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisi yanında 5000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılıyor. Betonarme olarak yapılan deponun yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Üst tabliyelerinin tamamlanmasının ardından deponun mekanik ve elektrik çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında ayrıca 2,3 km uzunluğunda içmesuyu hattı yapılıyor. Düktil font boruların kullanıldığı imalat çalışmalarında içmesuyu hattın yaklaşık 1 km uzunluğundaki kısmı tamamlandı.
BALÇIK DERE ISLAH EDİLİYOR
Balçık mahallesinde yapılan bir diğer çalışma da Balçık deresinin düzenli akışını sağlamak için yapılan ıslah çalışmaları. Sanayi tesislerinin arasında kalan Balçık deresinde, toplam 1500 metre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştirilecek. Taş trapez olarak ıslahı yapılan derede şimdiye kadar 1080 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Derenin üzerinde yol geçişleri için yapılacak 7 adet menfezin 3’ünün imalatı da tamamlandı. Derenin kalan kısmı ile menfezlerin imalatları sürüyor.
DERE ATIKSULARDAN ARINDIRILIYOR.
Balçık deresinin ıslah çalışmaları yanı sıra atık sulardan arındırmak için kanalizasyon kolektör hattı da yapılıyor. Atık suları toplamak için 300 ve 500 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak toplam 4320 metre kanalizasyon hattının yaklaşık 1700 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Ayrıca, Balçık bölgesinin atık sularını Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine aktarmak için yeni atıksu terfi merkezi inşa edildi. Terfi merkezinde elektrik ve mekanik çalışmaları sürüyor.