GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinin sanayi bölgelerinden olan Balçık Mahallesinin kesintisiz içmesuyu ihtiyacını depolamak için 5 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposu, yüzey sularını toplayan Balçık deresinin düzenli akışını sağlamak için dere ıslahı, atık sulardan arındırmak için kanalizasyon hattı ve terfi merkezi çalışmaları gerçekleştiriyor.