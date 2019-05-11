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Gebze Bayramoğlu Caddesi Yenilendi

D – 100 karayolu İstanbul – Kocaeli il sınırında bulunan ve Darıca ilçesine ulaşımı sağlayan Bayramoğlu Caddesi yenilendi.

Gebze Bayramoğlu Caddesi Yenilendi

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:13

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Ulaşım projelerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yolların yanı sıra deforme olmuş yolların da yenilenerek modern bir hale getiriyor. Bu kapsamda D – 100 karayolu İstanbul – Kocaeli il sınırında Gebze Üniversitesi ününde bulunan ve Darıca ilçesine ulaşımı sağlayan Bayramoğlu Caddesi yenilendi. Kazı işlemleri yapılan yola 3 bin 200 ton asfalt serimi yapıldı.  



700 METRELİK KISIM YENİLENDİ

Bayramoğlu Caddesi, Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde Gebze Üniversitesi önünde bulunan ve araçların yoğun olarak kullandığı bir yol olarak hizmet veriyor. Zamanla eskiyen ve yıpranan caddenin 700 metrelik kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi. Bin 200 metreküp eski asfalt kazısının yapıldığı caddede, 3 bin 200 ton yeni asfalt serimi yapıldı.



YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Asfalt serim çalışmalarının titizlikle yapıldığı cadde de yol çizgileri çizilirken cadde üzerinde bulunan otobüs duraklarının da yenilenmesi yapıldı. Yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerini ve bölgede ulaşım sağlayan araç sahiplerini memnun etti.

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