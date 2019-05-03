Gebze Belediye meclisi toplandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün şehir dışı programı sebebiyle meclisi birinci başkan vekili Selamet Güner yönetti. Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özerinin oylanması ile başladı. Önerge ile dahil edilen iki gündem maddesi ile birlikte toplam 12 gündem maddesi mecliste görüşüldü. Gündemin ilk maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 91 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Gebze Belediyesi Mayıs ayı ikini oturumu 8 Mayıs Çarşamba saat 16:00’da gerçekleşecek.