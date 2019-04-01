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Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçelerde Belediye Meclis Üyeliğine seçilen isimler de selli oldu

Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:50

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçelerde Belediye Meclis Üyeliğine seçilen isimler de belli oldu

Hasan Soba Ak Parti

 Yaşar Çakmak Ak Parti

H. İbrahim Başçiftçi  CHP

Güler Ş. Gençay Ak Parti

Sertan Tuncel Ak Parti

Gökhan Yamen  CHP

Ayhan Yılmaz Ak Parti

Şenay Önder Ak Parti

 S. Arslan Çalışkan CHP

Harun Penbegüllü Ak Parti

Selamet Güner Ak Parti

Kayhan Özler CHP

Vahip Angur Ak Parti

Mustafa Demirhan Ak Parti

Şahin Yılmazel CHP

Nur Şentürk Ak Parti

 

Mehmet Dinç Ak Parti

 Cavit Kapoğlu CHP

Osman Sezer  Ak Parti

Ahmet Malkoç Ak Parti

Erhan Bölük CHP

Sadık Güvenç Ak Parti

Birol Elüstü CHP

Vasfiye Aydın Ak Parti

Sefa Zengin Ak Parti

Osman Kurum CHP

Abdullah Kahraman Ak Parti

Davut Kabaca Ak Parti

Sinan Çeper CHP

Sedat Çelik Ak Parti

Yasemin Özdemir Ak Parti

Y.Umut Aydoğdu CHP

 

Kont. Mahmut Yandık Ak Parti

Kont. Hasan Özdemir Ak Parti

Kont İrfan İrtegün Ak Parti

Kont Talip Demir Ak Parti

 

Ak Parti: 26

CHP: 11

 

 

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