Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler

Hasan Soba Ak Parti
Yaşar Çakmak Ak Parti
H. İbrahim Başçiftçi CHP
Güler Ş. Gençay Ak Parti
Sertan Tuncel Ak Parti
Gökhan Yamen CHP
Ayhan Yılmaz Ak Parti
Şenay Önder Ak Parti
S. Arslan Çalışkan CHP
Harun Penbegüllü Ak Parti
Selamet Güner Ak Parti
Kayhan Özler CHP
Vahip Angur Ak Parti
Mustafa Demirhan Ak Parti
Şahin Yılmazel CHP
Nur Şentürk Ak Parti
Mehmet Dinç Ak Parti
Cavit Kapoğlu CHP
Osman Sezer Ak Parti
Ahmet Malkoç Ak Parti
Erhan Bölük CHP
Sadık Güvenç Ak Parti
Birol Elüstü CHP
Vasfiye Aydın Ak Parti
Sefa Zengin Ak Parti
Osman Kurum CHP
Abdullah Kahraman Ak Parti
Davut Kabaca Ak Parti
Sinan Çeper CHP
Sedat Çelik Ak Parti
Yasemin Özdemir Ak Parti
Y.Umut Aydoğdu CHP
Kont. Mahmut Yandık Ak Parti
Kont. Hasan Özdemir Ak Parti
Kont İrfan İrtegün Ak Parti
Kont Talip Demir Ak Parti
Ak Parti: 26
CHP: 11