Gebze Belediyesi İhtiyaç Sahibinin Yanında

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan 25 ton tutarındaki patates fileleri adreslere teslim edilmeye başlandı

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan patates fileleri adreslere teslim edilmeye başlandı. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen dağıtım organizasyonuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün 1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız.



HEM ÜRETİCİYE HEM İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK

Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken üreticimize de hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Hazırlanan patates fileleri Başkan Büyükgöz’ün, “Kıymetli hemşerilerim; sizler için hazırlanan bu ayni destek paketi hem üreticimize destek hem de sizlere çam sakızı çoban armağanı olarak ulaştırıldı. Sıhhatle ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle…” yazılı notuyla, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek ulaştırılmak üzere yola çıktı.



