Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükgöz, yaptığı konuşmada, kendilerine destekleri ve katkılarından dolayı tüm Gebze halkına teşekkür etti.





Sadece siyasi partilerin değil, 400 bin Gebzeli'nin meclisi olarak çalışmalarını yürüteceklerini belirten Büyükgöz, "Gebze'nin yarınlara dair tesislerinde sorun giderme anlayışla ilçemize hizmet etmenin gayretinde olacağız. Bundan sonra bizim öncelikli liderliğimiz, Gebze Belediyesi Meclisi olarak 400 bin insanın hakkının işletmesinde bir anlayışı hayata geçireceğiz." dedi.





