banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıya, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gebze Belediyesi Meclis Toplantısı

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:54

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükgöz, yaptığı konuşmada, kendilerine destekleri ve katkılarından dolayı tüm Gebze halkına teşekkür etti.



Sadece siyasi partilerin değil, 400 bin Gebzeli'nin meclisi olarak çalışmalarını yürüteceklerini belirten Büyükgöz, "Gebze'nin yarınlara dair tesislerinde sorun giderme anlayışla ilçemize hizmet etmenin gayretinde olacağız. Bundan sonra bizim öncelikli liderliğimiz, Gebze Belediyesi Meclisi olarak 400 bin insanın hakkının işletmesinde bir anlayışı hayata geçireceğiz." dedi.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın’dan Polis Haftası Mesajı Büyükakın’dan Polis Haftası Mesajı
KOTEV'den 2 Önemli Seminer KOTEV'den 2 Önemli Seminer
Özel Öğrenciler Festivalde Yarıştı Özel Öğrenciler Festivalde Yarıştı
Bıyık Gençlerle Buluştu Bıyık Gençlerle Buluştu
174. Yıl Mesajlarla Kutlandı 174. Yıl Mesajlarla Kutlandı
Çayırova'da Yeni Meclisin İlk Toplantısı Çayırova'da Yeni Meclisin İlk Toplantısı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükakın’dan Polis Haftası Mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Türk Polis...

Haberi Oku