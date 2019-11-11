Gebze Belediyesi soruşturma başlattı

Gebze Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada “Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi