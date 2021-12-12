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GEBZE BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDE İMZALAR ATILDI

Bem Bir-Sen Kocaeli Şubesi yetkili olduğu belediyelerde, sosyal denge sözleşmesi süreçlerini tamamlamaya devam ediyor.

GEBZE BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDE İMZALAR ATILDI

12 Aralık 2021 Pazar 20:55

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Gebze Belediyesinde, Başkanlık makamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni arasında imzalanan sözleşme töreninde Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları Aziz Kılıç, Mehmet Gökkaya, Cihad Karagöz, İ.Volkan Şan, İşyeri temsilcileri Mesut Figen, Mutlu Dural İle Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İzzet Kaşık Hazır Bulundu. Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz İle Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni Arasında İmzalanan Sözleşme İle Memur ve Sözleşmeli Statüde çalışan 303 kişi, Toplu Sözleşme Hükümleri çerçevesinde belirlenen tavan tutar üzerinden faydalanacak. İmza Töreninde Konuşan Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni “Zinnur Başkanımıza yapıcı tutumu ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışanlarını Ailesinin Bir Ferdi Olarak gördüğünü tekrar bizlere gösterdi. İmzaladığımız sözleşmenin Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerinde bulundu Başkan Zinnur Büyükgöz “ Öncelikle çalışanlarımıza ve kurumumuza akit ettiğimiz
bu sözleşmenin hayırlar getirmesini diliyorum. Çalışanlarımızın dertleri ile dertlenmeyi aileyi olmayı benimsedik. Bundan sonraki süreçte çalışanlarımızın hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Katkıları için Sendika Başkanı Faruk Bey ve Yönetimine teşekkür ediyorum.”
ifadelerinde bulundu.





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