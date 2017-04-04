Gebze Belediyesinden Paşa Konakları Tahliyesi Hakkında Açıklama

Gebze Belediyesi tarafından Mustafa Paşa Mahallesi 4327 ada 20 parsel üzerindeki yapıya ilişkin belediyenin ilgili birimleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim aşamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

YAPI TESPİT TUTANAĞI

Mustafa Paşa Mahallesi 4327 ada 20 parsel üzerindeki yapıya ilişkin Gebze Belediyesi tarafından yapılan denetimler ve işlemlere ilişkin açıklama yapıldı. Bir müteahhitlik firması tarafından Mustafa Paşa Mah. 4327 ada, 20 parsel üzerindeki yapının Gebze Belediyesi ilgili müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetim safhalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Mustafa Paşa Mah. 4327 ada, 20 parsel üzerindeki yapılarla ile ilgili 02.01.2017 tarihinde rutin kontroller sırasında denetimleri yapılmış olup istinat duvarının ruhsat eki onaylı projesine uygun olmadığı görülerek 3194 sayılı imar kanunu 42.ve 32. Maddelerine istinaden Yapı Tespit Tutanağı(zabıt) tutulmak suretiyle işlem yapılmıştır” denildi.

TÜM TEKNİK ANALİZLER YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile 4708 yapı denetim kanunu gereği gerekli yazışmaların yapılarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de konuyla ilgili dosyada ve yapı yerinde incelemelere yapıldığının dile getirildiği açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de konu ile ilgili dosyasında ve yerinde inceleme yaparak güvenlik açısından tehlike arz ettiğini belediyemize yazılı olarak bildirmişlerdir. Müteahhit firma ve Yapı denetim firması istinat duvarı ile ilgili gerekli teknik analizler getirilmiş olup (beton raporları, demir okumaları vb.) teknik inceleme sonucu beton kalınlıklarının ve kullanılan donatı çap ve miktarlarının projeyle uyumlu olmadığı tespit edilmiş ve mevcut durumun kamunun sağlık ve selameti açısından tehlike arz etmesi nedeni ile yapı sahiplerine 09.03.2017 tarihinde yapıların güvenlik gerekçesi ile tahliye edileceği konusunda tebligatlar yapılmıştır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ancak, Kocaeli 2.İdare Mahkemesince alınan 2017/272 Esas nolu yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bahse konu istinat yapısı ile ilgili olarak belirli aralıklarla belediyemiz harita mühendislerince yapılan deformasyon olup olmadığına dair teknik tespitler neticesinde, istinat yapısında yatay deplasman olduğu tespit edilmiştir.

TEHLİKEYE KARŞI TAHLİYE

Kocaeli 2.İdare Mahkemesince 31/03/2017 tarihli alınan kararda 3194 sayılı kanunun 39. Maddesinin yıkılacak tehlikeli yapı tespitinin o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa yapının derhal tahliye edilebileceği belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara istinaden 01/04/2017 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi gereğince B-C bloklarının derhal tahliye edilmesi tebliğ edilmiştir.04/04/2017 tarihinde tahliye işlemleri için gerekli hazırlıklar yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.





Mevlana Mahallesinde Yaşanan olayla ilgili yapılan tahliye görüntülerini izleyebilirsiniz.





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