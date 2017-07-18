Gebze Belediyesinin Hukuksuz Yıkımı

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen evlerini boşaltmaları için tebligat gönderilen ve yıkımla karşı karşıya kalan Gebze Kirazpınar Mahallesi sakinlerinin sorunlarını meclise taşıdı.





YIKIM TEBLİGATI HÜKÜMSÜZDÜR





Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde yaşayan mahallelilere, Emlak Konut GYO ve TOKİ tarafından yapılacak olan Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesi için Gebze Belediyesi’nden mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen evlerini boşaltmaları için tebligat gönderilmişti. Tebligatların ardından hiçbir muhatap bulamayan mahalle sakinleri belediyenin yıkım ekipleri ile polis ve jandarma ile karşı karşıya kaldı. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kirazpınar Mahallesi sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları meclise taşıdı. Konuyla ilgili soru önergesi hazırlayan Milletvekili Hürriyet, Gebze Belediyesi ile ilgili sorularını İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltti.





MAHKEME YIKAMAZSIN DİYOR, BELEDİYE SALLAMIYOR





Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Kirazpınar Mahallesi sakinlerinin yaşam alanlarına haksız yere el konulma girişimleri karşısında mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Hürriyet, “Emlak Konut, gecekondu bölgesi olarak ilan edilen mahalledeki taşınmazların metrekaresine 800 lira verirken, Gebze Adliyesinde devam eden o bölgeye dâhil taşınmazlara ait kamulaştırma dosyalarında metrekaresine 2 Bin TL’den az bedel öngörülmedi. Bu adaletsizliği kabul etmeyen mahalle sakinlerimizin evlerinin önleri hafriyat dökülmekte, keyfi olarak sık sık elektrik ve suları kesilmekte, baskı ve tehditle evleri ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Mahalle sakinlerinin girişimleri sonucu Kocaeli İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir” dedi.





EMLAK KONUT YIKIMDA TARAF OLAMAZ





Açıklamasına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Gebze Belediyesi mahkeme kararına hiçe sayarak 14 Temmuz Cuma günü mahalle sakinlerine 18 Temmuz’a kadar evleri boşaltmaları için tebligat yollamıştır. Bir tarafta Gebze Belediyesi hukuksuz bir işlemi gerçekleştirmeye çalışırken, diğer taraftan Emlak Konut’un da yıkım konusunda taraf olmaya çalıştığı da bilinmektedir, ancak Emlak Konut’un hangi sıfatla vatandaşların konutların yıkılmasına ön ayak olabildiği bilinmemektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak, devletin jandarması ve polisi ile vatandaş karşı karşıya getirilmiş, bunun sorumlusu da Gebze Belediyesi ve Emlak Konut olmuştur” açıklamasında bulundu.







GEBZE BELEDİYESİ’NİN BU YAPTIĞI YIKIM HUKUKSUZDUR!





TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in İç İşleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği sorular:





Gebze Belediyesi, mahkemeler tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen vatandaşlara yıkım tebligatını hangi yetki ve kanunla yollamıştır?





Emlak Konut bu konuda taraf olmamasına rağmen, Kirazpınar sakinlerinin evlerinin yıkımında neden taraf olmaktadır?





Gebze Belediyesi’nin mahkeme kararına uymayarak vatandaşları mağdur etmesi ve evlerini yıkmaya kalkmasının kanunlarımızdaki cezası nedir?





