Gebze Belediyesi’nin örnek Projesi: 41 Genç, 41 Gelecek!

Gebze belediye başkanı sayın Adnan Köşker’in üzerinde durduğu 41 Genç projesi, gençlere verilen önemi göstermekte. Gerçekten gençlik, çok önemli. Bugün Türkiye’nin en büyük zenginliği genç bir nüfusa sahip olması. Türkiye’nin neredeyse yarısından fazlası genç. Çevre ülkelere baktığımızda özellikle Avrupa Ülkeleri, sürekli yaşlanmakta. Yaşlı bir nüfus olarak Tüketim toplumu haline gelmektedir.

Gençlerimiz üzerinde maalesef büyük oyunlar oynanıyor. Geriye doğru baktığımızda 68 kuşağı olarak bilinen 1960’lı yılların gençliği, 70 ve 80’li yıllardan gençlerimizin sağ ve solcu olarak ikiye bölünmeleri gençlerimize çok büyük darbe vurdu. Bugünde gençliğimiz üzerinde çok büyük kültürel oyunlar oynanmakta, sosyal medya ve sanal dünya gençliğimizin kültür ve manevi değerlerinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bugün sosyal medya üzerinden gençliğimiz adeta sanallaşmakta. Bilişim oyunlarıyla gençlerimiz ve çocuklarımız esir alınmakta. Buna karşı topyekun bir mücadele başlatmamız gerekiyor.

41 GENÇ İLE GEBZE TARİH TURU

Gebze Belediyesi’nin 41 Genç projesiyle son 2 yıldır yetiştirilen gençlerle bugün Gebze’de tarih ve kültür turu yapacağız. 100’e yakın bu genç grupla Gebze’nin kültürel ve tarihi mekânlarını birlikte gezip Gebze’nin kültür ve medeniyet tarihimizde ki yerini gençlerimize dilimizin döndüğü kadar anlatmak, belgesel sunumlarla gençlerimize Gebze’yi tanıtmaya çalışacağız. Çevresini, ilini ve ülkesini tanıyan gençlerin gerek derslerinde ve gerekse hayatlarında daha da baaşlrılı olacağına inanıyorum. Gençlerle yapacağımız bu geziyi sizlerle ayrıntılı olarak daha sonra paylaşacağım.

PROJE’NİN AMACI

Gençlerin kendilerini ve toplumlarını tanımaları konusunda farkındalık oluşturmalarına rehberlik ederek; Kendisinin ve toplumunun kalitesini yükseltmeye yönelmiş, Tarihsel kimliğinin ve rolünün farkında, Kendine, tarihine, hayata, doğal çevreye ve toplumuna dost, Okulunda ve mahallesinde sosyal sorumluluk, spor, sanat ve eğitim çalışmalarında lider olacak gençlerin gelişmesine katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir gelişim zeminini oluşturmak.

Bu konuda Belediye Başkanı Adnan Köşker "Yerinde sayanların sesi yürüyenlerden çok çıkar" anlayışı gereği çok konuşup iş yapmayanlardan farkımızı çok iyi bilen siz kıymetli Gebze'li hemşehrilerimizin bizlere hep sorduğu "kim faydalı" sorusunun cevabı olarak işlevsel ve kalıcı projelere imza atmak amacıyla ekibime hazırlıkları için talimatını verdiğim arkadaşlarımızın ve değerli hocalarımızın hummalı çalışmasıyla ortaya çıkan ailelerimizin ve ilçemizin geleceğini çok önemseyen bir projemizle daha karşınızdayız. "Başkanı arayan, milletin içinde bulmalıdır" düsturuyla sizlerle istişarelerimiz sonucunda kaymakamlığımızın, milli eğitim müdürlüğümüzün katkılarıyla İstanbul Şehir Üniversitesi ile işbirliği yaparak, gençlerimizin okul dışındaki zamanlarında eğitim hayatlarını destekleyici üniversite dünyasının tecrübesini; usta çırak ilişkisini görerek, öğrenerek, yaparak ve yaşayarak hayata geçirecekleri bir öğrenme ortamında buluşturacakları bu projede ailelerimizin ve ülkemizin geleceğine başarılı katkılar sunacak gençlerimizin birer lider adayı olarak yetişmesini arzulamaktayız.”ifadelerini kullandı.

KÖŞKER’DEN YENİ DÖNEM MESAJI

“Geçen yıl startını verdiğimiz projemizin ilk aşamasını değerli hocalarımızın katkılarıyla tamamladık. Hepimiz Gebze’de yaşıyoruz. Gebze büyük bir aile. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın; kendilerini ve içinde bulundukları toplumu tanımaları konusunda farkındalık oluşturma amacıyla kendine, tarihine, hayata, doğaya topluma dost birer birey olarak geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğumuz projemizde önemli adımları hep birlikte atıyoruz. Liderlik eğitimini tamamlayan ilk grupta yer alan 41 evladımızla gurur duyuyoruz.

Bu gençler çevresine birer örnek olarak topluma karışacak çevresini de değiştirecek ve geliştirecektir. Milli şuuru gelişmiş bir gençlik için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Tüm imkanlarımız gençlerimizin emrindedir.

İLKLERİN GEBZESİNDE GENÇLERE YATIRIM

İlk yerli otomobilin tasarlandığı, ilk yerli tasarımların yapılacağı ve dünya teknoloji devlerinin bir araya geleceği bilişim vadisiyle, TÜSSİDE’si, TÜBİTAK’ı, Gebze Teknik Üniversitesi, yüksek sanayi potansiyeli ve stratejik konumuyla öne çıkan ve hızla markalaşan Gebze’nin aynı hızla markalaşan değerine değer katan gençlerine katkı sunmak üzere hayata geçirdiğimiz, geleceğin liderlerini vereceğine inandığımız 41 Genç 41 Gelecek Projemiz hızla kurumsallaşarak emin adımlarla devam ediyor.