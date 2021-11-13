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Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve Çatı İşleri İle Devam Ediyor

Gebze’de gençlere yönelik hizmet verecek Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinin inşası, betonarme ve çatı işleriyle devam ediyor

Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve Çatı İşleri İle Devam Ediyor

13 Kasım 2021 Cumartesi 16:11


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile gençlere yönelik pek çok farklı branşta eğitim veriliyor. İzmit ilçesinde gençlere verilen bu eğitim ve sosyal imkânların şehrin geneline yayılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de yapımına başladığı Beyaz Kalpler Merkezinin inşası, betonarme ve çatı işleri ile devam ediyor.

 

A BLOKTA ÇATI İŞLERİ YAPILIYOR

Proje kapsamında Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezin inşasının gerçekleştireceği arazide A bloktaki betonarme imalatlarını tamamlarken bu bloktaki çatı işlerine devam ediliyor. Betonarme imalatının yeni bittiği B blokta ise duvar işlerine başlanıldı. C ve D bloklarda da betonarme imalatları yoğun bir şekilde sürüyor. 

 

BİN 564 METREKARE KAPALI ALAN

İnşaat alanının 2 bin 904 metrekare olacağı Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, toplam kapalı alanı bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje; bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacakken zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak.

 

ATÖLYELER GENÇLERİN HİZMETİNDE OLACAK

Gebze ilçesinde hizmet verecek olan Beyaz Kalpler Merkezi, bölgede yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak. Gençler, uzman eğitmenlerin gözetiminde birçok farklı branşta eğitim alacak.










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