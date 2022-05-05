Gebze Beyaz Kalpler’de çalışmalar tam sürat ilerliyor

Yatırım ve projeleri ile Kocaeli’de yaşayan gençlerin geleceğine değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşasında sona doğru ilerliyor. Gebze bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak merkez, son yapılan imalatlar ile iyice kendini gösterdi. Bu bağlamda yüklenici firma pencere doğrama montajını tamamlarken, diğer imalatların tamamlanması noktasında ise yoğun bir çalışma yürütüyor.





MEKANİK İŞLERDE MONTAJ BAŞLADI

Büyük bir titizlikle süren çalışmalar kapsamında zemin kat seramik kaplama ile iç cephe saten kaplama imalatları devam ediyor. Dış cephe imalatlarını ön cephe haricinde sürdüren ekipler, mekanik işlerde ise VRF klima sistemleri ile asansör imalatının montaj işlemlerine başladı.









MUTFAK EKİPMANLARI GELDİ







Ramazan ayında da dur durak bilmeyen çalışmalar Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde planlı ve programlı bir şekilde ilerliyor. Osman Yılmaz Mahallesi’nde gençlerin buluşma noktası olacak yapıya son olarak mutfak ekipmanları geldi. Ekipmanların kurulumuna ise kısa bir süre sonra başlanacak.





BİRÇOK FARKLI BRANŞTA EĞİTİM