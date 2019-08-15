Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yeni ve modern iyfaiye hizmet binaları yapıyor. Olaylara en kısa zamanda müdahale etmek, can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla Gebze ilçesinde yapılan yeni Beylik Bağı İtfaiye Müfreze Binası, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Toplam 2500 metrekare kullanım alanına sahip olan yapının 693 metrekarelik 2’nci bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunuyor. 1250 metrekarelik 1’inci bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit var.

12 BÜYÜK ARAÇLIK OTOPARK



740 metrekare ölçüsündeki zemin katta da kapalı garaj, dinlenme salonu, yemekhane, kütüphane, depolar, amir ve çalışan odaları ile ıslak hacimler yer alıyor. 375 metrekarelik 1’nci katta ise spor salonu, pinpon salonu, duşlar-wcler ile vardiya çalışanlarının kalacağı yatakhaneler mevcut. Beylikbağı Müfreze Binası, 12 büyük araçlık otoparka da sahip. Ayrıca itfaiye araçlarının manevra yapacağı yol da tamamlanarak çalışan personele kolaylık sağlandı.

GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN İNŞA EDİLDİ



Kocaeli’nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’ne yaptı. Bodrum katları, zemin ve bir kat şeklinde 4 katlı inşa edilen ve günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındırıyor. Gebze İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak.