banner452
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde yaptığı yeni müfreze binası faaliyete geçti.

Gebze Beylikbağı İtfaiye binası faaliyete geçti

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yeni ve modern iyfaiye hizmet binaları yapıyor. Olaylara en kısa zamanda müdahale etmek, can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla Gebze ilçesinde yapılan yeni Beylik Bağı İtfaiye Müfreze Binası, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Toplam 2500 metrekare kullanım alanına sahip olan yapının 693 metrekarelik 2’nci bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunuyor. 1250 metrekarelik 1’inci bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit var.

 

12 BÜYÜK ARAÇLIK OTOPARK


740 metrekare ölçüsündeki zemin katta da kapalı garaj, dinlenme salonu, yemekhane, kütüphane, depolar, amir ve çalışan odaları ile ıslak hacimler yer alıyor. 375 metrekarelik 1’nci katta ise spor salonu, pinpon salonu, duşlar-wcler ile vardiya çalışanlarının kalacağı yatakhaneler mevcut. Beylikbağı Müfreze Binası, 12 büyük araçlık otoparka da sahip. Ayrıca itfaiye araçlarının manevra yapacağı yol da tamamlanarak çalışan personele kolaylık sağlandı.

 

GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN İNŞA EDİLDİ


Kocaeli’nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’ne yaptı. Bodrum katları, zemin ve bir kat şeklinde 4 katlı inşa edilen ve günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındırıyor. Gebze İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı yolları hizmete açıldı Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı yolları...
Serdar Uzun Vefat Etti Serdar Uzun Vefat Etti
TÜMSİAD Gebze’den Kurban Bayramı Mesajı TÜMSİAD Gebze’den Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır” Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır”
Büyükşehir bayramda görev başında olacak Büyükşehir bayramda görev başında olacak
Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı...
Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerinde yeni yapılan tren istasyonlarına ulaşım sağlayan yeni bağlantı...

Haberi Oku