Gebze Beylikdağı’na çevre yolu

Gebze’de yer alan Beylikdağı’nı ağaçlandırma çalışmaları ve düzenlemelerle mesire alanına çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım için de çalışma yürütüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı vatandaşların mesire alanına ve OSB’ye kolay ulaşım sağlamaları için çevre yolu yapıyor.

KESTİRME YOL

Çalışması devam eden Gebze Beylikdağı çevre yolu OSB’ye giden araçlar için de kestirme yol olacak. Çevre yolu, Darıca, D-100 ve Beylikbağı istikametinden gelip, Soma Maden Şehitleri Caddesi’ni kullanarak Organize Sanayi Bölgelerine giden araçların, Adliye Kavşağı’na uğramadan OSB’ye transit geçişini sağlayacak.

1 KİLOMETRELİK YOL

1 kilometre uzunluğunda yapılan yol, 2 çarpı 2 şeritli yol olarak uygulanıyor. Yolun genişliği ise 30 metre olacak. Yol bölümü orta refuj, aydınlatma, yaya ve bisiklet yolları olan bulvar şeklinde uygulanacak. Proje kapsamında 12 bin ton alt temel malzeme ve pmt malzemesi, 7 bin ton asfalt, 6 bin metre bordür ve tretuvar için 400 metreküp beton kullanılacak.