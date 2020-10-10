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Gebze Bilim ve Sanat Merkezi Yenilenecek

Hayırsever iş adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut, merkezin yenilenmesi için türlü hazırlığın tamamlandığını söyledi.

Gebze Bilim ve Sanat Merkezi Yenilenecek

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:02

Eğitime katkı vermenin önemli olduğunu ifade eden Tekbulut, "Eğitime katkıda bulunmak, çocukların yetiştiğini görmek ve velilerin sevincini görmek bizi çok mutlu etti. Bu konuda daha çok yatırım yapmamız lazım. Gençlerimizi bu alanda yetiştirmeliyiz. Bundan sonrada imkan ölçülerinde bu yardımları yapmaya devam edeceğim." diye konuştu. 

Toplam 5 bin 608 metrekare alana inşa edilecek olan merkezde, 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, çeşitli branşlarda atölyeler, kütüphane ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Ayrıca 4 laboratuvar, 2 müzik atölyesi, 2 resim atölyesi, 20 sınıf olmak üzere toplam 28 derslik inşa edilecek.



AA
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