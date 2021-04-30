Gebze Bilişim Vadisinden İki Canlı Yayın





200 Yıllık Küçükbaş Hayvan Çiftliği ile Bilişim Vadisi yan yana faaliyet göstermesi bize hem bilişimin hemde tarım ve hayvancılığın

önemli olduğunu anlatıyor





Bilim teknoloji ve sanayi merkezi olan Gebze bölgesinde tarım ve hayvancılıkta yapılıyor .

Gebze gazetesi olarak bölgemiz ile ilgili araştırma yapıp yayın yapmaya devam ediyoruz .

Gazetemiz de bugün iki ayrı canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz .

Kiraz ve üzümleri ile ünlü Gebzede kiraz ağaçları çiçek açtı köy hayatı devam ediyor .

Pandemi günlerinde tarım hayvancılık ve köy hayatının önemi daha iyi anlaşıldı .

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com Gebze Muallim köy bilişim vadisi yanında 200 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan çiftlikten canlı yayın yaparak tarihe not düştü.

İki ayrı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyor yorumlarınızı bekliyorum.

https://fb.watch/5boaj3qaSd/





Haber Türk Tv'nin Bilişim Vadisinden Canlı Yayını





An itibari ile 28 nisan 2021 günü gece Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank Gebze Muallim köy bilişim vadisinde haber türk tv'nin canlı yayın konuğu olarak gündemdeki konularla ilgili Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplandırıp önemli açıklama yapıyor.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak programın bir bölümünü canlı yayınlayarak okurlarımızın bilgilerine sunduk

Bilişim vadisinden Muallim köy bilişim vadisi Dilovası bölgesi ve Körfez Osmangazi köprüsünün muhteşem gece manzarası insanı etkilemekte.

Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyor görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz .