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Gebze Bilişim Vadisinden İki Canlı Yayın

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gebze Bilişim Vadisinden İki Canlı Yayın

30 Nisan 2021 Cuma 10:20


200 Yıllık Küçükbaş Hayvan Çiftliği  ile Bilişim Vadisi yan yana faaliyet göstermesi bize hem bilişimin hemde tarım ve hayvancılığın
önemli olduğunu anlatıyor 

Bilim teknoloji ve sanayi  merkezi olan Gebze bölgesinde tarım ve hayvancılıkta yapılıyor .
Gebze gazetesi olarak bölgemiz ile ilgili araştırma yapıp yayın yapmaya devam ediyoruz .
Gazetemiz de bugün iki ayrı  canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz .
Kiraz ve üzümleri ile ünlü  Gebzede  kiraz ağaçları çiçek  açtı  köy hayatı devam ediyor .
Pandemi günlerinde tarım hayvancılık ve köy hayatının önemi  daha iyi anlaşıldı .
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com Gebze Muallim köy bilişim vadisi yanında 200 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan çiftlikten canlı yayın yaparak tarihe not düştü.
İki ayrı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyor yorumlarınızı bekliyorum.
https://fb.watch/5boaj3qaSd/

  Haber Türk Tv'nin Bilişim Vadisinden Canlı Yayını

An itibari ile  28 nisan 2021 günü gece Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank Gebze Muallim köy bilişim vadisinde  haber türk tv'nin canlı yayın konuğu  olarak gündemdeki konularla ilgili  Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplandırıp önemli açıklama  yapıyor.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak programın bir bölümünü canlı yayınlayarak okurlarımızın bilgilerine sunduk 
Bilişim vadisinden Muallim köy bilişim vadisi Dilovası bölgesi ve Körfez Osmangazi köprüsünün muhteşem gece  manzarası insanı etkilemekte.
Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyor görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz .
https://fb.watch/5bov6DrVQO/






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