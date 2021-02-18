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Gebze Bölgesinde Tüm Köy Yolları Açık

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar mücadele yoğun mesai harcadığı Gebze bölgesinde tüm köy yolları açık.

Gebze Bölgesinde Tüm Köy Yolları Açık

18 Şubat 2021 Perşembe 15:38

 

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilk günden bu yana şehir genelinde yolları açık tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor. Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesindeki köy yollarını açık tutan Büyükşehir ekipleri, şimdide köy yollarını kenar kısımlarındaki karları temizleyerek yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Köy yollarının tamamın trafiğe açık olduğu Gebze bölgesinde şuan kapalı köy yollu bulunmuyor.

 

YOL KENARLARINDAKİ KAR TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, tüm Kocaeli’de olduğu gibi Gebze Bölgesindeki köy yollarının kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele verdi. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile Gebze ve Dilovası ilçesindeki köy yolları ulaşıma açık bir şekilde tutuldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şuan kar küreme araçları ile birlikte şuan köy yollarının kenar kısımlarındaki karları temizleyerek yol genişletme çalışması yapıyor.

 

GECE TUZLAMA ÇALIŞMASINA DEVAM

Yoğun kar yağışının olduğu günlerde büyükşehir ekipleri, kar küreme çalışması sonrası yolların buzlanmaması ve vatandaşların herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmaması için tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Gebze bölgesinde ekipler gece saatlerinde şehir merkezi ve köy yollarında buzlanma oluşmaması için tuzlama çalışmasını sürdürecek.

 












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