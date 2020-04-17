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Gebze bölgesindeki denetimlerini sürüyor

Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta, tarım ilçe müdürlüğü ve emniyet güçleri ile birlikte Gebze bölgesindeki marketlerde denetimler gerçekleştiriyor

Gebze bölgesindeki denetimlerini sürüyor

17 Nisan 2020 Cuma 13:06

Kocaeli’de Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin saha da uygulanabilirliğini arttırmak için sıkı denetimler devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet güçleri, ilçe tarım ekipleri ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe zabıtaları ile birlikte marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da göze alan ekipler oluşabilecek sosyal mesafe kuralı ihlalleri için gerekli denetimlerini sıklaştıracak.

MARKETLERDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Farkı kurumlardan ekiplerin katılımı ile yapılan denetimler ile genelge ve alınan kararların sahada uygulanması sağlanıyor. Gebze bölgesindeki ilçeler kapsamında marketlerde yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, işyerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan işyerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri, Gebze bölgesinde bulunan petrol istasyonlarındaki marketlerde de denetimlerine devam ediyor. 












 
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