Gebze bölgesindeki denetimlerini sürüyor

Kocaeli’de Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin saha da uygulanabilirliğini arttırmak için sıkı denetimler devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet güçleri, ilçe tarım ekipleri ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe zabıtaları ile birlikte marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da göze alan ekipler oluşabilecek sosyal mesafe kuralı ihlalleri için gerekli denetimlerini sıklaştıracak.





MARKETLERDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI