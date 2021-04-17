Gebze Bölgesindeki Yeşil Alanlar Yaza Hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesindeki yeşil alanlarda ot biçimi ve çevre düzenleme çalışması yapıyor

Pandemi dönemi ve Ramazan ayı olmasına rağmen çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok farklı alanda vatandaşa hizmet verirken yeşil alanların bakımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde olduğu gibi Gebze Bölgesi’ndeki yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yaparak yaz mevsimine hazırlıyor.

PARK VE KAVŞAKLARDA OT BİÇİMİ YAPILIYOR

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze bölgesinde bulunan Darıca Millet Bahçesi, Dilovası Tavşancıl Sahil Parkı, Gebze Tatlı Kuyu Vadisi, kavşak, diğer park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda ot biçimi gerçekleştiriyor. Ot biçiminin yanı sıra yeşil alanlardaki düzenlemeler de yapılıyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Yoğun bir şekilde mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, ot biçimi ve çevre düzenlemenin yanı sıra yeşil alanlarda çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından toplanıyor.













