Gebze Çakır'dan Yana

MHP Gebze İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde yapılan toplantıya İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Iğdır'da şehit düşen Darıcalı Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in şahsında tüm şehitlerimiz için yapılan dualarla başlayan toplantıda genel ve yerel gündeme ait değerlendirmeler yapıldı.

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