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Gebze Çakır'dan Yana

MHP Haftalık yönetim kurlu toplantısında konuşan İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Gebzelilerin adayları Serap Çakır’ı Belediye Başkanı olarak görmek istediğini ifade ederek, “Hep beraber Gebze Belediyesine Üç Hilalli Bayrağımızı dikeceğiz.”dedi.

Gebze Çakır'dan Yana

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:11

MHP Gebze İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ferit Taşdemir öncülüğünde yapılan toplantıya İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.  Iğdır'da şehit düşen Darıcalı Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in şahsında tüm şehitlerimiz için yapılan dualarla başlayan toplantıda genel ve yerel gündeme ait değerlendirmeler yapıldı.

GEBZE’Yİ KAZANACAĞIZ

Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, “Gebzeli'lerin her gün içinde bulunarak tüm Teşkilat Birimlerimiz ile birlikte sorunlarını beklentilerini dinliyoruz, Gebzeli'lerin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ciddi anlamda ilgisi var ve Belediye Başkanı olarak Serap Çakır Hanımefendi'yi görmek istediklerini önemle ifade ettiklerine şahit oluyoruz. Gebzeli'lerin bu teveccühü için teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki hep beraber Gebze Belediyesi'ne Üç Hilal'li Bayrağımızı dikeceğiz, Gebze Belediyesi'ni Liderimize hediye edeceğiz. “açıklamalarında bulundu.

Toplantı bitiminde Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Yalsız‘ın da doğum günü kutlandı.
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