Gebze ‘Çanakkale’ için toplandı!

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in başkanlığında “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 19 Eylül Gaziler Günüde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü programını ve hazırlıklarını görüşmek üzere Kaymakamlık Makamı Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

TÖREN HAZIRLIKLARI YAPILDI

Kaymakam Güler’in başkanlık ettiği toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, Cezaevi Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Sait Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Kadriye Aydemir, İlçe Sağlık Müdürü Şakir Saldırıcı, İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan katıldı.

TÖREN PROGRAMI HAZIRLANDI

Toplantıda; kurumların gerçekleştireceği iş ve işlemler, Gebze Şehitliğinde gerçekleştirilecek tören programı, şehit ailelerini ziyaret, şehit ailelerine yönelik faaliyetlerin yapılması, camilerde Kuran-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okutulması gibi konular konuşuldu. Kaymakamı Güler toplantıya katılan kurum müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.