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Gebze Center'de Yangın Paniği!

Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde yangın çıktı.

Gebze Center'de Yangın Paniği!

20 Ocak 2017 Cuma 11:32

İddiaya göre, Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir restoranın bacasından dolayı yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Görevlilerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, Gebze Center Alışveriş Merkezi’nin içerisinde yangından kaynaklı yoğun duman oluştu. Dumanın tahliye çalışmaları devam ederken, şuanda Gebze Center’ın içerisine güvenlik nedeniyle kimse alınmıyor. 


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