Gebze Çin Arasında Temeller Atıldı

Türkiye ihracatına önemli katkılar sağlayan bölgelerden biri olan Gebze’nin, dünyanın en büyük pazarlarından Çin ile ekonomik işbirliklerini geliştirmek adına Gebze Ticaret Odası öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.

Ülke ihracatının %8.8’ini karşılayan Gebze önümüzdeki dönemlerde en büyük ekonomik partnerlerimizden biri olacak Çin ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Gebze Ticaret Odası tarafından bölgesel işbirliklerini sağlamak adına yetkilendirilen MYK tarafından akredite edilmiş Kobi Danışmanı Barış Ariç, Gebze Ticaret Odası adına Çin’de Pekin, Şangay, Hangzhou, Yiwu gibi endüstriyel anlamda önemli potansiyele sahip şehirlerdeki Ticaret Odaları ve resmi kurumları ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde ekonomik ilişkilerin arttırılması, Gebzeli iş adamlarının Çin pazarına girmeleri konusunda destek almaları hususları konuşuldu.

NAİL ÇİLER; AMACIMIZ KÖPRÜ OLUŞTURMAK

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Çiler “Çin, ticari ilişkilerimizin her geçen gün arttığı bir ülke. Gebze’de bulunan bir çok firmamız Çin ile ticaret yapmakta ve aynı zamanda Çinli firmalarda Gebze’ye yatırım yapmaktadır. Bizim amacımız firmalarımızın Çin pazarında daha etkin bir şekilde var olmaları ve daha fazla Çinli yatırımcıyı bölgemize çekebilmek. Özetle, iki ülke arasında bir nevi köprü oluşturmaktır.” dedi.





TÜRKİYE’DEN GELEN İŞLETMELERE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ

Gebze Ticaret Odası tarafından yetkilendirilen Barış Ariç, bu kapsamda Çin’in en büyük uluslararası ticaret kurumlarından birisi olan Çin Uluslararası Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Çin’in başkenti Pekin’ de bulunan kurumun genel merkezinde yapılan görüşmeye ikili işbirliklerinden sorumlu Genel Müdür Wu Meng ev sahipliği yaptı. Görüşmede Batı Asya ve Afrika bölgelerinden sorumlu proje müdürleri Cheng Fan ve Liu Chenming hazır bulundu. Toplantıda Gebze ve Gebze Ticaret Odası tanıtılarak, iki ülke Kobileri arasında ticari işbirlikleri, Türk firmalarının Çin pazarına giriş noktasında yerel kurumlardan ihtiyaç duyulacak destekler konuşuldu. Aynı zamanda Çinli firmaların Gebze’deki olası yatırımları için sağlanabilecek destekler paylaşıldı.

BİRLİKTE İLİŞKİLERİ GELİŞTİREBİLİRİZ

Konuşmasına Barış Ariç’ın yapmış olduğu ziyaretlerden çok memnun olduklarını dile getirerek başlayan Wu Meng, Çin Uluslararası Ticaret Odası hakkında kısa bilgiler paylaştı. Kurumlarının 1988 yılında kurulduğunu, Çin’de ekonomik ve ticari konularda birçok misyon üstlendiklerini belirten Meng; “Çin’deki pek çok sergi, Uluslararası Expo, Kanton, İslami Ürünler Fuarları gibi organizasyonların ev sahipliğini yapan Ticaret Odamız, bunun yanında buradaki işletmelere ticari hukuk konusunda arabuluculuk ve fikri mülkiyet hakkı konularında danışmanlık yapmaktadır. Bizim aslında Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Aynı zamanda ilişkileri geliştirmek adına da istekliyiz. Bizler Gebze Ticaret Odası ile birlikte Türk firmalarının Çin’deki ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına ortak çalışmalar yapabiliriz” dedi.





İLK TEMAS GEBZE’DEN

İşbirliği temasları doğrultusunda Şangay Fujian Ticaret Odası’ nı ziyaret eden Ariç, burada Genel Sekreter Yardımcısı Wu Yıng Oda ile ilgili bilgiler aldı. Ariç daha sonra Ticaret Odası Onursal Başkanı Zhan Wan Long ile birlikte Şangay’da bulunan bazı firmaları ziyaret etti. Zhan Wan Long “Türkiye’den ilk temas ettiğimiz kurum Gebze Ticaret Odası. Umarız birlikte üyelerimizin fayda sağlayacağı uzun süreli çalışmalar yürütebiliriz” dedi.

“ÇİN’E ÇOK DAHA YAKIN OLACAĞIZ, KOBİLER BUNA HAZIRLIKLI OLMALI”

Türkiye’nin gelecekte Çin ile çok daha yakın ilişkiler kuracağını belirten Ariç; “Çin’in son dönemdeki en önemli projelerinden birisi olan “Tekyol, Tek kuşak” sloganı ile faaliyetlerine başlanan İpek Yolu Projesi üzerinde önemli bir yere sahip olan Türkiye, bu proje ile birlikte de önemli bir ticari pazar alanı kazanacaktır. Aynı zamanda özellikle Çin ile Avrupa’yı birleştirecek bir köprü görevi görecek olan Türkiye’ deki Kobilerin şimdiden kendilerini bu döneme hazırlamaları, rekabetin daha da ağırlaşacağı bu dönemde kendilerine yeni fırsatlar bulmalarına yardımcı olacaktır."