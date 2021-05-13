Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı

İslam alemi bir Ramazan Bayramı’nı daha geride bırakıyor. Acısıyla tatlısıyla, bir bayram coşkusunu daha eda ederken, bayramı dolu dolu yaşayamıyoruz. Kudüs işgal altında, Gazze’de İsrail devlet terörü yaşanıyor. Doğu Türkistan Çin esaretinde, Uygur Türkleri soykırım yaşıyor. Irak ve Suriye kan ağlıyor, dünyanın birçok bölgesinde kan ve göz yaşı hakim.

Korona vebası tüm insanlığa karşı savaş açtı. Birçok değerli insan en verimli çağında öldü, sevdiklerimizi veba salgını alıyor. Bayramı, bayram gibi yaşayamıyoruz

Her şeye rağmen bayramları bayram gibi, tıpkı çocukluğumuzdaki yaşamanın ne derece önemli olduğunu her zaman bu köşeden dile getiriyorum. Bu bayramı da elimizden geldiğince tıpkı çocukluğumuzdaki sevinç gibi yaşamaya gayret edelim. Mübarek Ramazan Bayram'ında, Çoban Mustafa Paşa’da bayram namazını kılıp dualar ettik.

Çoban Mustafa Paşa Camii, tarihi bir bayram yaşadı. Caminin geniş bahçesinde, binlerce Gebzeli olarak pandemiye uygun, namaz safları tutup namazımızı ede ettik.

Yem yeşil çimler üzerinde saf tutup, tekbirler getirdik. Mustafa Paşa Camii’nde kıldığımız bayram namazını Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınlayarak, pandemi vebası ve İslam coğrafyasındaki sıkıntılara rağmen, bayram namazı birliğini belgeselleştirmeye çalıştık.

Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde 13 Mayıs 2021 günü, iki yıl sonra ilk kez kılınan Ramazan Bayramı namazı ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yayınlanan canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyorum.

Bayram namazı öncesi yapılan vaazın canlı yayını.

https://fb.watch/5sHVhhCHEy/

Okunan Bayram hutbesini canlı yayınladık.

https://fb.watch/5sHYg6Tk7q/

Bayram namazı sonrası, kaymakam ve belediye başkanı pandemiye uygun bayram tebriklerini kabul etti.

https://fb.watch/5sH-Dutqxs/

Pandemi vebası ve tüm sıkıntılara rağmen Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii bahçesinde, iki yıl aradan sonra bayram namazı coşkusu yaşadık. 500 yıllık tarihi vakıf eseri, tarihi bir gün yaşadı. Vakıflar Haftası’nda Çoban Mustafa Paşa, camiinde kılınan bayram namazı anlamlı ve önemliydi.

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Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Siz saygıdeğer okurlarımız, izleyicilerimiz ve sosyal medya arkadaşlarımız ve takipçilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarken, bu yıl Vakıflar Haftası’nı kutladığımız günlere denk gelen mübarek Ramazan-ı Şerif Bayramı’nızı en samimi dilek ve dualarımla Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında şahsım ve medya yayın gurubumuz adına tebrik ederim.

https://www.youtube.com/watch?v=fshKILJ3-10

Bayramın, Filistin’den Doğu Türkistan’a İslam medeniyeti coğrafyasına barış ve huzur getirmesine vesile olmasını, tüm dünya coğrafyasında akan Müslüman kanının durması, korona vebası salgının son bulması için Allah cc ye dua ve niyaz ediyoruz.

Tüm okurlarınız ve izleyicilerimize selam ve saygılar sunuyoruz.

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