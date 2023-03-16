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GEBZE ÇÖZÜM KOLEJİ'NDEN YARDIM KERMESİ

Gebze Çözüm Koleji öğrencileri örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor.

GEBZE ÇÖZÜM KOLEJİ'NDEN YARDIM KERMESİ

16 Mart 2023 Perşembe 10:10

Gebze Çözüm Koleji öğrencileri örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor. Bu zamana kadar deprem bölgesine yapılan aynî ve nakdî yardımların yanında sanat eserlerinden oluşan yardım sergisi ile gönülleri fetheden Çözüm Koleji öğrencileri bu defa yardım kermesi düzenledi. İki gün boyunca devam eden kermesin açılışında Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan da yer aldı. Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ve Okul Müdürü Muharrem Çiftci birer konuşma yaparak kermesin hayırlı olmasını temenni ettiler.
Öğrencilerin büyük bir heyecan ve özveri ile hazırlanarak yürüttükleri kermes hedefine ulaşırken; kermese tüm öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı. Çözüm Koleji velileri de bu anlamlı günde öğrencilerini yalnız bırakmadı. Kermes programında görevli öğrencilerden Rüveyda Çakır, kermes programının hayır amaçlı olduğunu ve hedefine ulaştığını ifade ederken; kermesten sorumlu öğretmenlerden olan DKAB Öğretmeni Sümeyye Bayır Taşdemir; Çözüm öğrencilerinin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti iletti. Okul Müdürü Muharrem Çiftci ise kermes programına katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen, personel ve velilerine teşekkür etti.
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