Gebze Çözüm Temel Lisesi'nde mezuniyet

Büyük hedef Büyük ideal sloganı ile yola çıkan Gebze Çözüm Temel Lisesi öğrencilerinin yıl sonu karne ve mezuniyet töreni gerçekleşti.

Bütün bir yıl verdikleri emeklerin karşılığını başarı ile taçlandıran, o kulu bitirme belgeleri ile karnelerini alan öğrenciler bu mutluluğu öğretmenleri ile birlikte yaşadı.

Kurucu Müdür Ertuğrul Taşlı öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Bir eğitim öğretim dönemini daha tamamladık. Okulumuzda eğitim gören öğrenciler arasında mezun olup üniversiteye gidecek öğrencilerimizin farklı heyecanları var. Onları eğitim yuvamızdan büyük bir onurla uğurluyoruz. Diğer öğrencilerimizle okulumuzda birlikteliğimize devam edeceğiz” dedi.





Değerleri ile barışık ve toplumunun birikimine anlamlı katkı yapmanın önemine değinen Taşlı, mezun olan öğrencilerine LYS, sınavında başarılar dileyip tatile çıkan öğrencilerine bilgiyi ezberleyen değil yaşayan zamanlar

geçirmeleri temennisinde bulundu.

Okul olarak bu yıl elde edilen kazanımların karnesini aldıklarını belirten Müdür Taşlı: “ Okul birincimiz Osman Nuri Bektaşoğlu YGS sınavından 754 puan alarak bizleri onurlandırdı. Öğrencilerimizi bilim, sosyal, kültürel ve sportif anlamda geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim.” diye konuştu ​ .

Katılımın yüksek olduğu program sonunda okul brincilerine plaketler ve diğer tüm öğrencilere karne ve onur belgeleri verildi.